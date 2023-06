La única receta que no tolera Alberto Chicote: tú tampoco la querrás probar

El cocinero es más claro que nunca a través de sus redes sociales

Alberto Chicote, además de ser uno de los cocineros más exitosos de la televisión, está muy presente en redes sociales. Como hacen muchos rostros conocidos, no duda en compartir aquel contenido que le resulta interesante, ya sea porque le gusta, o como en este caso, porque le horroriza. ¡Atento a lo que ha intentado cocinar una chica en casa!

Una receta de pasta como nunca has visto

"Y en la categoría de 'Gochinadas por doquier' the Oscar goes to...", escribe Alberto Chicote en su perfil de Twitter. En el vídeo que cita, observamos cómo una joven pone sobre una mesa una cantidad indecente de espaguetis y le añade salsa de tomate. Leyendo esto, parece una receta normal, ¿verdad?

Sin embargo, le añade una especie de batido líquido, cebolla picada, dientes de ajo enteros (sin partir), mucha pimienta, orégano, mil especias más y queso rallado. Antes de esto, 'flambea' los espaguetis y ahora lo vuelve a hacer.

Y en la categoría “Gochinadas por doquier” the Oscar goes to…. https://t.co/d6dWp5Rqiy — Alberto Chicote (@albertochicote) 7 de febrero de 2023

Finalmente, amasa todos los ingredientes y elabora un plato de lo más extraño que con razón no le gusta en absoluto a Alberto Chicote. La guinda del pastel llega cuando mete esta receta de pasta en una bandeja del horno, le añade más queso rallado y lo gratina. ¿Puede el mundo dejar de enseñarnos vídeos de extranjeros intentando cocinar lo primero que se les ocurre?