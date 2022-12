La única condición que Mar Flores puso para trabajar con Sonsoles Ónega

La colaboradora de Y ahora, Sonsoles ha vuelto a TV tras más de 20 años Eso sí, ha querido evitar tratar temas de corazón: "es algo que a mí no me gusta"

Mar Flores ha regresado a la televisión gracias al programa Y ahora, Sonsoles, el formato de actualidad con el que la periodista saltó de Mediaset a Atresmedia. Este fichaje sorprendió a propios y extraños porque Mar llevaba más de 20 años sin trabajar en la pequeña pantalla, y ahora ha transcendido cuál fue la única condición que puso sobre la mesa para trabajar.

En una entrevista con LOC de El Mundo, la colaboradora de Y ahora, Sonsoles ha aclarado que "mi única condición fue no hablar de corazón, porque es algo que a mí no me gusta. No me gusta contar mi vida, ni tampoco de los demás". Esta es la principal razón por la que Mar Flores abandona el programa cuando comienza la sección Flash, dedicada a tratar asuntos relacionados con la prensa rosa.

También ha tenido espacio en esta entrevista para hacer un primer balance muy positivo de su regreso a la televisión: "estoy muy contenta. Me apasiona volver a la tele y hacer directos (...). Tengo unos compañeros estupendos... ¡Así que no me voy a quejar!". Sobre Sonsoles Ónega, solo tiene palabras positivas hacia ella: "su personalidad es arrolladora y es impecable".