“La última película que vi fue Avatar": Cristina sobre su gusto por el cine en First Dates

Cristina ha ido a First Dates en busca de un hombre que viva con intensidad la vida A su encuentro ha ido James, un británico que vive en España y que tiene un hijo de 28 años

Cristina ha ido a First Dates con ganas de marcha y en busca de un hombre con el que pueda vivir la vida de modo intenso. Quiere hacer muchas cosas, no estarse quieta. No obstante, cuando ha aparecido su cita, James británico que vive en Alicante desde hace 34 años, sabía que no podía ser su tipo de ninguna manera. Cuando él se ha presentado y ha sido recibido por Carlos Sobera ha contado que tiene un hijo de 28 años y que vino a España por amor.

Cuando la velada ha empezado ambos han hablado de muchos temas entre ellos el cine. Cristina ha comentado que le gustaba mucho el cine, pero que la última película que fue a ver al cine fue ‘Avatar’, una película estrenada hace más de diez años. Debido a esto James ha flipado, porque si le gusta el cine es raro que no vea ninguna película más en la gran pantalla de un cine. A pesar de la cordialidad, ambos no han coincidido en nada.

En la parte de la decisión final ambos han tenido claro que no querían seguir conociéndose y que no por supuesto no habría una segunda cita.