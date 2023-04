La extraña cita entre Cristian y Arianna en First Dates: "¿No querías que te comiera?"

La primera impresión de la pareja de jóvenes fue muy positiva Arianna era una chica venezolana que estaba en Madrid haciendo turismo

Una de las citas más complicadas de las últimas semanas en First Dates fue la protagonizada por Cristian, un joven poco fiestero que prefiere entrenar o andar por la montaña, y Arianna, una chica venezolana que se encontraba en Madrid haciendo turismo.

Cristian, además, aseguró que su perro, que le acompañó en la cena, liga más que él, por lo que solo era cuestión de tiempo que el encuentro comenzara a torcerse...

En primer lugar, es cierto que coincidieron en la pasión por el deporte, no os mentiré, pero tras hablar del entrenamiento y de los paseos por la montaña, Arianna no dudó en recriminarle a Cristian su actitud: "¿no quieres saber nada más? ¿Ya se te ha acabado la conversación?". No era un tono necesariamente negativo, pero la situación se tensó demasiado. Mucho más de lo que cualquiera de los dos hubiera imaginado.

Poco a poco, han vuelto a hablar, e incluso en el reservado tanto Cristian como Arianna se mostraron nerviosos por lo que les iba saliendo en el juego de las bolas: ella tenía miedo de dejarse llevar, pero finalmente él dio el paso: "¿no querías que te comiera?".

Nuevo freno de Arianna: "todavía no", pero finalmente han quedado en volver a verse fuera de First Dates, por lo que lo que parecía una cita muy complicada, se convirtió en una cena amena y entretenida de la que será imposible ver más.