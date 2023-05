El truco 6-3-1 de Karlos Arguiñano para lograr la tortilla de patata perfecta

El cocinero lo tiene claro: la clave está en el número de huevos El truco 6-3-1 es el que utiliza Karlos Arguiñano cuando elabora tortilla de patatas

Es posible que la tortilla de patatas sea uno de los platos más conocidos de la gastronomía española, sobre todo porque se diferencia de su homóloga francesa. Puede tener cebolla, puede no tenerla; puedes añadir queso, calabacín, pimiento... ¡O no hacerlo! En cualquier caso, no es nada sencillo conseguir preparar la tortilla de patatas definitiva.

Sin embargo, Karlos Arguiñano nos ha regalado un consejo que a partir de ahora deberías de aplicar.

El método 6-3-1 de Karlos Arguiñano para elaborar una tortilla de patatas jugosa y alta

El truco está en acertar con el número de huevos que vas a utilizar a la hora de elaborar la tortilla. Para ello, Karlos Arguiñano utiliza el método 6-3-1 para conseguir que la proporción de ingredientes sea la ideal: 6 huevos, 3 patatas y 1 cebolla. Cada patata debe pesar unos 300 gramos, por cierto. Y el resultado será siempre una tortilla de patatas jugosa y alta, que suelen ser los dos detalles con los que conquistamos a los comensales.

Otros consejos del cocinero más famoso de la televisión pasan por picar la cebolla en dados medianos, cortar las patatas por la mitad a lo largo en primer lugar, y luego en medias lunas de medio centímetro.

En cualquier caso, lo que es innegable es que por cada 6 huevos, ha de haber 3 patatas medianas y 1 cebolla. El modo de preparación, ya es un asunto diferente.