Los tríos y la sumisión hacen que esta soltera de First Dates salga corriendo

Sergio y Mar no coinciden en sus gustos y la cita que tienen en First Dates no sale del todo bien A Sergio le gustan los tríos, la sumisión y no ser padre, todo lo contrario que a Mar

Hay citas en First Dates que no salen del todo bien después de haberse sentado en la mesa a cenar. En el programa de citas más famoso de la televisión hay a veces que dos solteros se presentan delante de Carlos Sobera y Matías y una vez se van conociendo poco a poco en la velada descubren que tienen gustos diferentes y que son totalmente incompatibles. Este ha sido el caso de Mar y Sergio.

Los dos solteros han sentido al menos un pequeño cosquilleo al verse en la entrada. Han decidido sentarse a cenar para comprobar si podían estar en sintonía. Lamentablemente no ha sido así, ya que Sergio y Mar tenían unos gustos totalmente distintos en extremo. Mar era una chica "tradicional", de relaciones monógamas, sexo clásico y algún día tenía la intención de ser madre. Sergio por el contrario se ha revelado como un soltero encantado de hacer tríos, le gusta la sumisión de su pareja y jamás sería padre.

Con unas diferencias tan grandes es imposible que pudieran llevar más allá la velada. Al final, en la decisión, ella ha tenido muy claro el "no" y le ha dado calabazas a su soltero. Él se ha quedado con las ganas de seguir conociendo a Mar. Otra vez será.