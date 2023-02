Ni tríos ni relaciones abiertas: las condiciones de este soltero de First Dates

Samir y Sandra han tenido una cita que no ha pasado de lo cordial dentro de First Dates A Sandra su soltero le ha parecido "un listillo" y un poco "fantasma"

Sandra y Samir eran dos jóvenes solteros que han ido a First Dates en busca de alguien con quien compartir sus sentimientos, una persona especial. Sin embargo los dos no han sentido ningún tipo de feeling, sobre todo Sandra, que parece que ha calado muy rápido a Samir. Ambos se han presentado delante de Carlos Sobera y Matías, quien le has servido las bebidas. Luego han ido a sentarse y cenar juntos.

Cuando estaban cenando han empezado a abordar distintos temas, por ejemplo tener hijos. Ella, con 19 años, tenía claro que no quería ser madre y que se iba a ligar las trompas en cuanto pudiera. Por lo demás, él tampoco quería ni hacer tríos ni relaciones abiertas. En esto Sandra se ha mostrado también en contra, ya que en un trío no debería hacer él "todo el trabajo". En cuanto a las relaciones abiertas, Samir no quería escuchar a su pareja diciendo y haciendo cosas con otras personas.

Sandra le ha considerado un poco "fantasma" y "un listillo". Cuando ha llegado la decisión final tenía muy claro que no quería seguir conociéndole de ninguna manera. Así que cada uno se ha vuelto por donde había venido.