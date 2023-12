El tremendo rechazo de una soltera a su cita en 'First Dates': "No me gusta que me coja"

El programa ha juntado a Francisco Javier y Gabriela El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Francisco Javier (33 años) y Gabriela (34). Al conocerse, ambos han tenido muy buenas impresiones: "Bastante femenina, con el pelo largo, bastante mona", ha comentado el soltero. Mientras que la comensal ha declarado que le ha gustado su sonrisa: "Me parece que tiene una sonrisa muy agradable, que es una persona simpática".

A lo largo de la cena se han ido conociendo y han visto que han coincidido en algunos aspectos deportivos, pero ha habido otros en los que no han congeniado, por ejemplo, en el baile.

En un momento dado, los solteros se han levantado para bailar y Gabriela ha puesto el freno de mano: "Me ha rechazado. Yo me he sentido rechazado por el hecho de que no pudiese permitirme cogerla para bailar (...) No me ha dejado cogerla por donde se coge a una mujer para bailar bachata por ejemplo. Es algo que me ha generado rechazo y yo a ella", ha declarado Javi.

La comensal ha asegurado que no le gusta bailar, ya que siente que le está tocando un desconocido y no se siente a gusto: "No me gusta que un desconocido venga de repente y me coja", ha explicado.

Cuando estaban bailando, el comensal ha comentado que "el chico es el que manda en el baile", una expresión que no ha gustado nada a la chica, y no ha dudado en cortarle: "Porque tú lo digas".

En la decisión final, Gabriela ha comentado que tendría una segunda cita con Javi porque, aunque no le ve como pareja, quiere seguir conociéndole. En cambio, el soltero ha explicado que hay muchas cosas en las que no son compatibles como para tener una relación amorosa.