El tremendo rechazo de Conchi a José Manuel en 'First Dates': "Es un poquito corto de sifón"

Este martes el formato ha juntado a Conchi y José Manuel El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este martes el programa ha juntado a José Manuel (73 años) y Conchi (67). El comensal ha explicado que funciona bien en la cama y que le gusta "dormir siempre acompañado de una mujer". La soltera se ha definido como una mujer "sensual" a la que le gusta verse guapa y vestirse sexy.

José Manuel se ha atrevido a cantar a capela para recibir a su cita al ritmo de 'Mi Salamanca'. Aunque la primera impresión de Conchi no ha sido muy buena, el gesto del soltero le ha gustado: "Cuando he entrado no me ha gustado, pero entre que me ha parado cantando y esa flor, pues me ha impactado".

El soltero se divorció hace diez años, algo que ha descolocado a la comensal: "Yo creo que es un poquito corto de sifón (…) Creo que se ha casado con esa señora y no ha tenido más". Algo que no ha gustado a Conchi, ya que es una mujer a la que le gusta mucho hacer el amor. "Yo no lo veo sexual. No puedo explicar lo que yo siento, pero muy picarón no lo veo yo", ha confesado.

El soltero ha comentado que va mucho a la iglesia, algo que ha generado rechazo a Conchi: "Este hombre lo veo yo que tanto de Dios, que en la cama... Yo lo veo muy soso en la cama. Este hombre es sota, caballo y rey". Además, otro tema que no ha gustado nada, ha sido el hecho de que José Manuel ha asegurado que si la cosa fluye entre ellos, podrían casarse: "Yo no me caso (…) ni yo soy virgen para que me metan el pañuelo y tampoco voy a hacer una boda gitana por las peladillas".

Conchi no ha dudado en preguntarle qué es lo que realmente busca y si quiere una mujer para hacer el amor: "Si me caso contigo es para todas esas cosas, también para hacer el amor. Yo tengo seis hijos, pero valgo todavía y me encanta el amor", ha explicado el soltero.

La soltera ha querido destacar la importancia que tiene el sexo para ella: "Yo creo que echa uno y ni me voy a enterar... por la forma en la que yo lo veo (….) Yo soy una persona a la que le gusta hacerlo, pero no es pim pam y adiós porque así no me entero. A mí me gusta recrearme, tranquilamente, no tengo prisa. Eso de ir corriendo y quedarme yo a dos velas, no".

En la decisión final, José Manuel ha comentado que le gustaría tener una segunda cita con ella. Mientras que Conchi ha comentado que él busca una cosa que no le puede dar. "Me agradas, pero no me veo pareja contigo", ha asegurado tras rechazar un segundo encuentro.