El tremendo palo de Edu Aguirre a los jugadores de la Roja

"Ferran, Olmo y Asensio, si fueran franceses o brasileños, no irían al Mundial" "Rodrigo, Vinicius, Dembélé, Mbappé..."

El empate de la Roja frente a Alemania no ha sentado nada bien a la afición española, aún menos después de golear a Costa Rica 0 - 7 en el partido debut del Mundial de Qatar 2022. Por esta razón, Edu Aguirre no ha dejado títere con cabeza en su última intervención en El Chiringuito de Jugones, y ha dejado claro que la selección tendría un problema con algunos de sus jugadores que no se observa en otros equipos.

"Con todos los respetos: Ferran, Olmo y Asensio, si fueran franceses o brasileños, no irían al mundial", sentenció el comentarista del formato de MEGA, antes de añadir una lista de futbolistas de la cuál es mejor sacar nuestras propias conclusiones: "Rodrygo, Vinicius, Dembélé, Mbappé...".

Antes de lanzar este dardo envenenado a la selección española y a Luis Enrique, su técnico, dejó claro que España "juega muy bien, pero creo que todavía no está a la altura de Francia o Brasil". Según Edu Aguirre, la victoria solo está al alcance de las selecciones que tienen determinación y pegada sobre el terreno de juego.

Evidentemente, en redes sociales este comentario no pasó desapercibido y ha provocado una oleada de críticas en contra del colaborador de El Chiringuito. Ahora bien, quizás habría que hacer un análisis interno para llegar a la conclusión de que existe un problema, porque detectándolo, se podrá encontrar una solución mucho antes.