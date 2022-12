El traumático concurso de Virginia Maestro en Operación Triunfo 2008

Virginia asegura que "había más de uno y más de una gilipollas" La cantante tuvo que acudir a terapia para poder superar la situación

Virginia Maestro no lo tuvo nada fácil en Operación Triunfo 2008 pese a ser la ganadora de la edición. Después de conceder una entrevista al creador de contenidos Malbert, la joven pasa ahora por Socialité para contar cómo se sintió en aquel momento y cuál es su actual estado de ánimo: "el precio fue más alto de lo que yo jamás me pude imaginar", sentencia Virginia, a la que todavía le cuesta hablar de forma clara acerca de este traumático episodio de su vida.

Tal y cómo hemos comentado, Virginia Maestro fue la ganadora de Operación Triunfo 2008, pero "el mensaje que a mi me llegó es: 'tú no te has merecido ganar'", recuerda emocionada. El problema es que "había más de uno y más de una gilipollas" dentro del formato, por lo que acabó sintiendo vergüenza de si misma y su autoestima bajó muchísimo por culpa del talent show.

Por supuesto, fue a terapia para encontrar la ayuda psicológica que necesitaba al salir de Operación Triunfo 2008, dado que si en lo creativo sufrió un bloqueo, en lo personal fue aún peor. Gracias al tiempo que ha transcurrido desde su participación, poco a poco está "volviendo a mi ser", por lo que se encuentra feliz y con fuerzas de responder a todo y a todos.