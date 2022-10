“Me trata como a una persona normal”: la dura declaración de este soltero en First Dates

Yoni y Sara han coincidido en muchas cosas cuando se han sentado a cenar para conocerse mejor Sara se ha quedado muy intrigada por el rollo carcelario que tenía su cita.

Yoni y Sara han tenido una de las citas más especiales de la noche de ayer en First Dates. Los dos jóvenes han coincidido en muchas cosas y la verdad es que se han gustado mucho desde los primeros momentos. Sara ha llegado al programa buscando a un chico guapo que supiera llevar su inestabilidad. Con esta pretensión se ha encontrado de frente con Yoni de Castellón, un joven muy tatuado que parecía “haber salido del talego” según sus propias palabras.

Después de conocerse un poco en la barra y charlar con Carlos Sobera y Matías ambos han decidido sentarse en la mesa para tener una velada más íntima. Lo cierto es que ambos parecen haber encontrado en su cita a la persona que querían encontrar dentro del programa. Cuanto más han hablado más han querido saber el uno del otro y de su pasado. Yoni incluso le ha confesado a Sara que tiene la palabra “cabrón” tatuada en el cuerpo.

Al final en la decisión tras el reservado ambos no han tenido ninguna duda de que iban a querer repetir para conocerse todavía mejor. Yoni en concreto ha quedado encantado cuando ha llegado a afirmar que: Me trata como a una persona normal. Así que no sabemos si el amor triunfará después de una segunda cita, pero el buen camino lo llevan.