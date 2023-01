Toñi Moreno regresa a RTVE tras su etapa en Mediaset

La presentadora de Déjate querer no ha vivido su mejor momento profesional en Telecinco Toñi emprenderá nuevos proyectos de la mano de RTVE

Septiembre de 2022 quedará para siempre en el recuerdo de Toñi Moreno: durante ese mes, Mediaset España canceló Déjate querer, su último proyecto en Telecinco. Este programa, que no era más que una nueva versión de Hay una carta para ti y Volverte a ver, no consiguió en ningún momento remontar las audiencias de la cadena durante el fin de semana, pero este duro mazazo no fue lo peor para la periodista. Tal y cómo habrás comprobado por ti mismo, desde entonces, Toñi Moreno se encuentra sin proyecto. Por fortuna, esta situación cambiará.

Tal y cómo ha informado Formula TV, Toñi Moreno deja Telecinco para emprender una nueva aventura en RTVE, la cadena a la que pertenecía antes de su marcha a Mediaset. Se cree que la periodista estaría trabajando en un nuevo programa del que no se conocen muchos detalles. Eso sí, sería la productora Tesseo la encargada de darle forma, la misma que es responsable de Saber vivir y Lazos de sangre.

Lo cierto es que Toñi Moreno ha estado muy desaprovechada en Telecinco: en su primera etapa en la cadena, fue presentadora de Viva la vida, pero Mediaset colocó a Emma García en su posición y Moreno presentó Mujeres y hombres y viceversa hasta su cierre. Quizás su mejor trabajo fue la labor de investigación llevada a cabo en la docuserie Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof. Ahora, con la vuelta a RTVE a la vuelta de la esquina, es momento de que Toñi aproveche la oportunidad y se asiente por fin en la televisión a nivel nacional.