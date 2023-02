“Me tiro muchos pedos” si bebo leche: la confesión de este soltero de First Dates

Daniel y Beatriz han disfrutado de una cita que ha ido a las mil maravillas Los dos se han gustado pronto y han quedado en tener una segunda cita fuera del programa

Daniel y Beatriz son dos jóvenes solteros que han ido a First Dates con ganas de marcha y de buscar el amor. Parece que han encontrado las dos cosas, porque lo cierto es que lo han pasado estupendamente bien. Daniel ha ido algo nervioso al programa de citas más conocido de televisión, allí ha sido recibido por un sonriente Carlos Sobera. Poco después ha aparecido Beatriz, una chica amable y simpática que le ha encantado desde el primer momento.

La verdad es que los dos solteros han aceptado cenar juntos y sentarse en una mesa. Allí, lo primero que ha soltado Daniel es que no podía tomar postre por ser intolerante a la lactosa. "Me tiro muchos pedos". Beatriz no ha podido aguantarse la risa mientras decía que no era un comentario apropiado solo con cinco minutos de cita. Pero las risas han sido lo mejor, ya que ha abierto la veda del amor.

Al final de la velada, ambos no podían dejar de reírse y se habían gustado. Además ambos abogaban por el amor libre y los vínculos de afecto, así que estaban de acuerdo en tener una segunda cita fuera del restaurante. ¡Que viva el amor!