"Tierra, trágame": las palabras de una soltera en 'First Dates' tras los comentarios de su cita

Este martes el formato ha juntado a Magda y Felipe El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este martes el programa ha juntado a Magda (50 años) y Felipe (58). El soltero se ha mostrado muy seguro de sí mismo: "Soy un hombre que le gusta gustar y estar a gusto conmigo mismo. Me siento con capacidad para seducir". Aun así, de primeras, no lo ha conseguido con su cita: "No me gusta (…) No aparenta la edad, pero tiene pinta de antiguo aunque vaya vestido de moderno".

El valenciano le ha comentado que estuvo casado durante 20 años con su mujer, y que es "muy pasional". Ha explicado que se desvirgaron juntos, y que veía que al principio le rehuía: "¿Qué le pasa? Siempre he dicho que no hay mujer frígida, sino, hombre inexperto". La anécdota seguía diciendo que su tío le había comentado que "a las mujeres desvirgadas se les notaba al andar".

Magda, no podía creer lo que le estaba explicando: "Yo la verdad que ha habido momentos que he dicho 'Tierra, trágame', literalmente". No solamente eso, y es que cuando le ha preguntado si tenía hijos, ella ha explicado que tiene dos niñas, y él ha comentado que para él sus hijos son su moto y su bici.

La soltera le ha preguntado si le gustaban los toros, a lo que Felipe le ha respondido que no, pero que es la fiesta nacional: "Soy español, me voy a tatuar el toro español". Ese comentario no ha gustado nada a la comensal: "Soy muy tolerante, pero no".

En la decisión final, Felipe ha tenido muy claro que ha estado muy a gusto con Magda y que le gustaría tener una segunda cita porque cree que han conectado. Ella, en cambio, ha comentado que tienen puntos de vista diferentes en muchas cosas y que no quiere tener un segundo encuentro.