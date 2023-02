¡Tierra trágame! Confunden a Camilo con Quevedo en Pasapalabra

Llum Barrera y Juanra Bonet cometieron un fatídico error en ‘La Pista’ Roberto Leal no daba crédito

Pasapalabra es uno de los programas más icónicos de la televisión española. Cada tarde dos concursantes deben medirse ante el temible rosco para poner a prueba sus conocimientos sobre semántica y cultura general.

Lo hacen acompañados por unos invitados de lujo, que tratan de lograr la máxima ventaja para ellos en la prueba final. Cada semana cambian por lo que el concurso queda dotado de un gran dinamismo.

Otro de los elementos que tienen a la audiencia en vilo es la gran rivalidad entre Orestes y Rafa, los dos concursantes de los últimos meses. Orestes, un burgalés de 25 años licenciado en filología contra Rafa, un sevillano de 32 años, periodista y muy amante de la lectura y de la música.

Tan seguida es la rivalidad que A3Media teme que cuando acabe, la audiencia se vea severamente afectada por la falta de sus dos buques insignia. Por medio, un jugoso bote que supera de largo los 2 millones de euros.

No es el bote más alto pero va a camino de ello. De hecho, muchos espectadores especulan con que lo están inflando artificialmente Orestes y Rafa pero esa es una teoría que no desarrollaremos en el artículo de hoy.

En este programa Llum Barrera y Juanra Bonet cometieron un fatídico error en ‘La Pista’ que causó las risas de sus compañeros. Tenían que encontrar la canción 'Favorito' de Camilo, incluso con la pista del sinónimo de 'preferido' no eran capaces.

¡Llegaron a confundir la canción con Quevedo! La cosa terminó con Llum acertando de chiripa gracias a un dibujo que improvisó Roberto Leal. “Después de esto, me he ganado el finiquito de ‘La Voz’, me van a echar” decía Juanra.