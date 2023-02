'Tierra Amarga': Todo lo que pasará en el capítulo de hoy, 28 de febrero

Tierra Amarga estrena un nuevo capítulo esta tarde en Antena 3 Como es habitual, se emitirá a las 17:45

Tierra Amarga estrena un nuevo capítulo esta tarde en Antena 3. Como es habitual se emite de lunes a viernes a las 17:45 horas por lo que podremos disfrutar de un nuevo capítulo de la historia de Çurkova, los Yaman y compañía.

Esta telenovela transcurre por su cuarta temporada y cada vez son menos los capítulos que quedan hasta su conclusión, se estima que a finales de febrero o marzo termine esta ficción.

En el episodio de hoy Betül sigue decidida a hacer su llamada y, por ello, pide contactar con su madre, Sermin, para así comunicarle que está a salvo y no debe preocuparse por ella. No obstante, Abdülkadir le muestra sus reservas acerca del plan y no comparte su idea, aunque la abogada no está dispuesta a ceder.

Por su parte, en la mansión reciben con alegría la noticia del anuncio del compromiso de Friket y Zeynep. Sin embargo, todo cambiará y las prioridades serán otras para los Yaman una vez conozcan la información que llega desde Alepo y que implica a Betül, la que fuera cuñada de Züleyha y del fugitivo Abdülkadir.