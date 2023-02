'Tierra Amarga': Todo lo que pasará en el capítulo de hoy, 15 de febrero

Tierra Amarga estrena un nuevo capítulo esta tarde en Antena 3 Como es habitual, se emitirá a las 17:45

Tierra Amarga estrena un nuevo capítulo esta tarde en Antena 3. Como es habitual se emite de lunes a viernes a las 17:45 horas por lo que podremos disfrutar de un nuevo capítulo de la historia de Çurkova, los Yaman y compañía.

Esta telenovela transcurre por su cuarta temporada y cada vez son menos los capítulos que quedan hasta su conclusión, se estima que a finales de febrero o marzo termine esta ficción.

En el capítulo de hoy Fikret encuentra las pruebas necesarias para acusar a Abdülkadir de haber asesinado a su tío ante la policía. Por otro lado, Betül tiende una trampa a Züleyha. A base de mentiras, logra que la viuda de Demir vaya hasta un lugar apartado, donde pretender asesinarla con el arma de Çolak.

Horas más tarde, Züleyha le comunica a Çolak lo que Betül pensaba hacer. Züleyha descubre que Hakan está ayudando a Abdülkadir a fugarse y le pide el divorcio: "Me has vuelto a mentir. Ya no quiero seguir contigo".