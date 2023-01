La terrible cita de estos dos solteros en First Dates: "No le estoy ni escuchando"

Barinia y Emilian han tenido una cita desastrosa dentro de First Dates Los dos jóvenes solteros no se han gustado en ningún momento, ni tampoco han conectado

A First Dates va mucha gente de toda clase y condición a encontrar el amor. Durante los cientos de programas que ha habido, no en pocas ocasiones los solteros seleccionados para tener una cita no conectan a lo largo de la noche. Sin embargo, hace unos días Barinia y Emilian han tenido una velada que solo puede calificarse de desastrosa. Ambos jóvenes se han visto en la barra del restaurante con Carlos Sobera y Matías presente. Frente a frente, ninguno de los dos ha sentido nada por el otro.

Los dos han decidido sentarse a cenar, pese a no haber sentido ningún tipo de sentimientos. Allí, ya sentados, les han empezado a servir los platos. Han hecho un pequeño esfuerzo por conocerse, pero Barinia ha sido bien clara delante de las cámaras: "No le estoy ni escuchando". Con esta confesión quedaba claro que la soltera no quería nada con su cita.

Al final, en la decisión que han tenido que tomar si que tenían una cosa en común y en la que estaban de acuerdo: no volver a verse. Los solteros han decidido irse por donde habían venido y probar suerte en el amor en otro sitio.