Terelu Campos, primera concursante de Bake Off: Famosos al horno

Se trata de la segunda edición VIP del programa Bake Off, que ahora salta a RTVE

Celebrity Bake Off tan solo duró una temporada en España a través de Prime Video. Menos mal que RTVE ha adquirido el formato y ya prepara una nueva edición bajo el nombre Bake Off: Famosos al horno, un programa de cocina centrado en la repostería y que Cuatro ya emitió entre marzo y mayo de 2019 con una primera etapa que pasó totalmente desapercibida. Si bien el ente público ha decidido cambiar el título para aproximarlo más aún a aquellas personas que no saben inglés, la esencia será la misma.

A falta de unas pocas semanas de su estreno, RTVE ya promociona el estreno de Bake Off: Famosos al horno e incluso ha confirmado su primer fichaje en plena emisión de Mañaneros. El programa presentado por Jaime Cantizano ha dado a conocer que Terelu Campos, ex colaboradora de Sálvame y fichaje estrella de la cadena pública esta temporada como colaboradora de La Plaza de La 1, será la primera concursante oficial del concurso culinario.

No será la primera vez que veamos a Terelu Campos en un concurso de RTVE dado que participó en MasterChef Celebrity 6 allá por 2021. Fue la sexta expulsada de la edición y ahora tiene el difícil reto de superar aquella correcta posición.

Yotele también confirmó la semana pasada que Rocío Carrasco, casualmente muy amiga de Terelu Campos, también formaría parte del casting de Bake Off: Famosos al horno, pero al ser el fichaje estrella de la edición, aún no se ha confirmado su nombre.