Tensión entre Ferreras y Zapatero, que le impide dar paso a un vídeo de Feijóo

El exlíder socialista comenzó asegurando que su partido nunca había puesto "ninguna sombra de duda sobre el resultado" en ninguna de las elecciones celebradas desde la llegada de la democracia

José Luis Rodríguez Zapatero ha entrado de lleno en las polémicas de la campaña electoral en 'Al rojo vivo'. El expresidente del Gobierno visitó este viernes el plató de laSexta, protagonizando un momento de tensión con Antonio García Ferreras al hablar de las declaracines de Alberto Núñez Feijóó sobre el voto por correo.

Para ser más exacto, el exlíder socialista comenzó asegurando que su partido nunca había puesto "ninguna sombra de duda sobre el resultado" en ninguna de las elecciones celebradas desde la llegada de la democracia: "Ni el voto por correo ni el voto por satélite. Nunca lo hemos hecho, y el Partido Popular, en las dos últimas campañas, y su líder directamente en una afirmación durísima, que le excluye de la moderación, la sensatez y la responsablilidad, porque sabe que este país tiene un sistema institucional y electoral limpio, que siempre ha funcionado".

"Desde luego que no le pidan a los carteros que hagan el esfuerzo y que les prometa pagas extraordinarias. ¡Qué le agradezca a los carteros el esfuerzo que están haciendo!", afirmó Zapatero, añadiendo: "Estas elecciones, como todas en España, van a ser limpias porque este es un país limpio, una sociedad limpia, unos empleados públicos limpios".

Tras estas palabras, Ferreras tomó la palabra para dar paso a uno de los vídeos sobre la aclaración de Feijóo sobre que no dijo que había puñerazo, algo que Zapatero le impidió con sus argumentos: "No ha precisado nada. Ha dicho lo que ha dicho".

"Presidente, por favor, escuche a Alberto Núñez Feijóo diciendo que no habla de pucherazo", dijo Ferreras. "Hombre, solo faltaría. No, lo que dijo tenía muy mala intención. No, permitame, señor García Ferreras", le contestó el expresidente, haciéndole una petición: "(Ponga) Lo que dijo el primer día en un mitín y, luego, pone la rectificación, pero las dos cosas. Escuchemos las dos cosas".