El tatuaje en el culo que lleva esta soltera de First Dates para que los chicos se exciten

Naiara y Brian han tenido una cita en First Dates que no ha pasado de lo cordial porque no se gustaban A pesar de no gustarse, la joven ha sorprendido a su cita con el tatuaje que tiene en el culo

Las cosas en First Dates muchas veces no van como los solteros quisieran. Frente a ellos se sientan personas de lo más variadas que a pesar de la cordialidad mostrada en la velada no consiguen entrar en sintonía y, por tanto, las calabazas calientan en el banquillo para salir. Esto es lo que ha pasado con la cita entre Naiara y Brian, dos jóvenes que aunque han tenido una bonita velada dentro del restaurante no se han gustado para nada. Ello no quiere decir que no haya habido momentos icónicos.

Naiara es quien ha llevado la voz cantante en la cita con Brian. Ella buscaba a un chico con los ojos azules, y Brian los tenía, pero no tenía ni el físico ni la edad que ella quería. No obstante, los dos se han sentado a cenar y se han contado sobre sus vidas. El momento culmen de la velada ha sido cuando ella ha reconocido que tenía un tatuaje en el culo con una atrevida palabra.

¿Cuál era esta palabra? "Destrózame". Una palabra que según ella se tatuó en las nalgas para excitar más a los chicos con los que tuviera relaciones sexuales. Pero parece que a Brian no le ha sorprendido mucho. Al final los dos se han ido por donde han venido.