Tamara Falcó aclara de una vez por todas si está embarazada en 'El Hormiguero'

Muchos medios han sondeado la posibilidad del embarazo Falcó habló del tema en 'El Hormiguero'

Muchos medios han sondeado la posibilidad de que, tras la reconciliación con Íñigo Onieva, Tamara Falcó vaya un paso más allá y se haya quedado embarazada. De esta manera se afianzaría completamente la relación.

La celebrity apareció por El Hormiguero como siempre y aprovechó para desmentir estos rumores. Motos no quiso perder un solo segundo y nada más sentarse en la silla le preguntó directamente: "¿Estás embarazada?".

Ella no cambió el gesto y procedió a desmentir la noticia: "Lo ha dicho un tiktoker y es mentira". "Me enteré primero por un chat y esta mañana me lo dijo mi suegra", que le preguntó si tenía que darle "alguna noticia" comentó.

Falcó aprovechó la noche también para desmentir que no estará en la Pasarela Cibeles pese a que ha colaborado con una famosa firma de moda en una línea que sí que se podrá ver en las pasarelas.