Sydney Sweeney revela cómo está siendo el entrenamiento para su próxima película

Cualquiera menos tú e Immaculate son las dos películas de 2024 que ya se han estrenado en cines estando protagonizadas por Sydney Sweeney, probablemente la actriz del momento en Hollywood. Mejor olvidarnos de Madame Web, porque menudo despropósito más grande y poca culpa tiene la intérprete de ello.

Sin embargo, Sweeney no se toma un descanso y ya se encuentra trabajando en su próximo papel en un largometraje: será Christy Martin, una de las boxeadoras más importantes y queridas de toda la historia en Estados Unidos.

Sobre el proyecto, pocos datos. Pero al menos sabemos que Sydney Sweeney será la protagonista y estará dirigido por David Michod, quien trabajara en el pasado en Animal Kingdom y The King. Será una película y Sweeney ha sido la seleccionada porque no es la primera vez que se sube a un ring:

"He hecho lucha y kickboxing desde los 12 hasta los 19 años. Estaba deseando de volver al ring, de entrenar y transformar mi cuerpo. La historia de Christy no es precisamente ligera. Es física y mentalmente muy exigente, pero me encantan los retos", ha expresado la intérprete nada más conocerse la noticia.

El entrenamiento como Christy Martin ya ha comenzado. En redes sociales podemos ver varios vídeos de Sydney Sweeny entrenando al boxeo, ejercitando su fuerza, centrándose sobre todo en absomen, brazos y piernas. ¡No será fácil!