“¡Qué susto!”: la sincera reacción de esta soltera de First Dates al ver a su cita

Monste y Miguel Ángel no han coincidido en nada y la cita que han tenido ha sido para olvidar Monste no ha sentido nada en común con Miguel Ángel, incluso le ha asustado al principio

Monste ha ido a First Dates en busca de un hombre que le diera ritmo a su vida. No obstante, su cita con Miguel Ángel no ha empezado como ella esperaba, puesto que él se ha acercado por detrás para decirle algo al oído. Algo que en vez de quedar romántico la ha asustado de primeras. Monste es una mujer con carácter y tenía las cosas claras, además también presumía de ser muy cariñosa, guerra, buena gente y alguien con humor. Sin embargo, Miguel Ángel no le ha entrado por el ojo.

Durante la cena ambos han tenido una cita cordial, pero nada más que eso. Ha sido una velada del montón, de las muchas que hay en First Dates. Allí Miguel Ángel ha contad que trabaja en una empresa de artes gráficas muy pequeña y que si tiene “que descargar un camión lo descarga”. Así mismo ella ha reconocido que le gusta mucho ese rollo y que se sacó el carnet de carretillera hace unos años.

Al final, después del reservado ambos han tenido que decidir si querían una segunda cita. Él ha quedado muy contento con ella, pero Monste no ha estado feliz con la cita y no le ha encontrado puntos en común. Así que Miguel Ángel se ha vuelto a casa solo y con unas buenas calabazas. Otra vez será.