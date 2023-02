Miguel Gálvez sustituye a Marron en 'El Hormiguero': Todo lo que se sabe

Miguel Gálvez sustituirá a Marron por baja de paternidad Marron se ausenta para estar con su pareja que acaba de dar a luz

Marron, uno de los colaboradores habituales de El Hormiguero, se ha ausentado del programa por una buena razón: acaba de ser padre de su primer hijo. Si bien la gran protagonista de la noche fue Lorena Castell, colaboradora de Zapeando e invitada estelar, durante un momento Miguel Gálvez le robó el foco, el sustituto de Marron hasta que regrese de la baja paternal.

"A las 13.00 horas ha llamado diciendo que su chica estaba de parto", anunció Pablo Motos cuando tocó presentar a Marron. Sin embargo, tenían un plan B desde el programa. "para sustituirlo, durante su baja de maternidad, hemos elegido al científico Gálvez, el que se pone más nervioso del mundo".

En efecto, Miguel Gálvez confirmó estar de los nervios, pero pronto se descubrió que tiene talento para estar delante de las cámaras: "soy ingeniero técnico de telecomunicaciones aunque no lo parezca. Me ha escrito Marron que estaban en el hospital, y me ha dicho: ‘Calienta, que sales’. Y desde las 13:00 hasta ahora he cagado cuatro veces ya".

Se desconoce cuánto tiempo estará Marron de baja, pero lo normal es que durante las primeras semanas esté al lado de su hijo y de su pareja.