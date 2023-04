Esta es la razón por la que Susanna Griso nunca ha sido invitada en Pasapalabra

Diego Revuelta deja caer que la presentadora no va al programa por la prueba musical Eva González se queda sorprendida porque es "la prueba más divertida"

Si eres fiel espectador de Pasapalabra, seguro que te has dado cuenta de que Susanna Griso no se ha sentado todavía en el programa. No sabíamos bien por qué, pero la presentadora de Espejo Público nunca había participado en el concurso más exitoso de la televisión. ¿Qué sucede para que la periodista haya pasado la oportunidad de ayudar al equipo azul o naranja a conseguir más segundos de cara al rosco?

Con motivo de la entrevista que Susanna Griso ha hecho a Eva González por el estreno de La Voz Kids, esta duda ha quedado resuelta: "¿Tú sabes que Susanna Griso no va a Pasapalabra por la prueba musical?", dejó caer Diego Revuelta. A lo que Eva respondió sorprendida: "Pero, ¿qué dices? Si es la prueba más divertida".

En ese momento, la presentadora de Espejo Público decidió tomar cartas en el asunto y explicó lo que le ocurre: "Es verdad, pero me cuesta, con las otras pruebas me atrevo más". Eva González, para animar a la periodista a participar en el futuro, añadió entre risas: "El otro día estuve yo y luego cuando me vi, me dije: 'Pero, ¿por qué estás cantando? ¿Qué necesidad tenías'".

Lo innegable es que Pasapalabra es el formato de mayor éxito de Antena 3, sobre todo cuando está a punto de entregar un bote millonario como el que se llevó recientemente el sevillano Rafa.