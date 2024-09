Susanna Griso rebate a Terelu Campos: ¿le van a poner una calle a María Teresa Campos en una mala zona de Málaga?

El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que una calle de la ciudad llevará el nombre de “Periodista María Teresa Campos”, un reconocimiento póstumo a la icónica comunicadora, que será ubicada en una zona de nueva creación a las afueras de la ciudad, cerca de un polígono industrial. Pero esto parece no haber hecho demasiado gracia a sus hijas, según ha recogido ‘Espejo público’.

El hecho de que la calle lleve el título de "Periodista" fue una petición especial de las hijas de Campos, Terelu y Carmen, quienes consideraron importante destacar la profesión de su madre. Este detalle distingue su homenaje de otras personalidades como Antonio Banderas o Matías Prats, cuyos nombres en las calles no incluyen su profesión.

La localización de la calle ha generado cierto debate, ya que, a diferencia de otras figuras ilustres, la vía no estará en el centro de Málaga, algo que fue solicitado por las hijas de Campos. No obstante, la zona está en auge, con planes de desarrollo y expansión en los próximos años. Algunos malagueños han señalado en un vídeo elaborado por ‘Espejo Público’ que, aunque no esté en el centro, "no es una mala zona" debido a su proyección de crecimiento.

En este contexto, Susanna Griso, presentadora del espacio, defendió la elección de la ubicación, asegurando que "va a ser la nueva milla de oro de Málaga". Griso explicó que el aspecto actual de la zona, que puede parecer un descampado en los vídeos mostrados, se debe a que está en plena construcción. "Las ciudades crecen. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quitarle la calle a alguien para ponérsela a María Teresa?", comentó en tono crítico.