Susanna Griso se emociona con este regalo en 'Espejo Público'

El colaborador de 'Espejo público', Iván Redondo, se ha despedido del programa y sobre todo, de su compañera Susanna Griso. "Nuestro último informe Redondo, Iván. Te voy a echar de menos", empezaba diciendo la presentadora. "Ya sabes que soy muy alemán y dijimos que serían seis semanas, y así ha sido", decía el analista empezando su despedida.

Después de terminar la sección de análisis político y pronosticar los vencedores de las próximas elecciones que se celebrarán el 28 de mayo, el colaborador preguntaba a la presentadora: "¿Te lo has pasado bien?". "Me ha encantado, ya lo sabes. Te voy a echar de menos. No descarto ficharte, ya buscaremos una excusa", comenta Susanna Griso tras finalizar la última sección. "Te quiero hacer un regalo antes de irme, pero no es un peón como estoy acostumbrado a regalar, sino la reina, que te la reglo", decía Iván Redondo.

La presentadora quedó impactada por el detalle. El protagonista de 'Informe Redondo' le explicaba el motivo y que "cuando me marche de Moncloa, dejé una carta que decía hay que saber ganar, perder y parar. Te dije que nos volveríamos a ver y dos años después nos volveremos a ver".

Sin embargo, hay algo que Griso no tenía claro y decidió preguntar. "¿Pero, quién es la reina?", a lo que el analista contestó que "La reina eres tú". Un emotivo momento en el que entre risas, hizo comentar a la conductora: "No me había dado por aludida". Finalmente ambos se abrazaron y Griso le dedicó unas palabras: "Gracias Iván, nuestra historia no puede quedarse aquí, continuará".