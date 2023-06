Susanna Griso se deja el micro abierto y le pillan insultando a una reportera de su programa

Los espectadores han escuchado una frase de la presentadora un tanto desafortunada

El directo en televisión es uno de los formatos más atractivos por la inmediatez que aporta. Sin embargo, también puede ser peligroso, porque cuando se produce un fallo técnico, es prácticamente imposible solucionarlo. Esto último es lo que le ha ocurrido a Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, en el programa del 29 de junio de 2023.

El espacio matinal de Antena 3 entrevistó a "un opositor que tenía un examen muy importante y que quiso desayunar algo antes en una cafetería". Fue al cuarto de baño, pero los dueños tuvieron que marcharse antes de tiempo y cerraron el bar con llave. El joven, tristemente, se quedó encerrado. Marina, reportera de Espejo Público, se acercó hasta el lugar para saber con más detalle qué había ocurrido.

En cuanto Marina empezó a hablar con el opositor, se pudo escuchar en off a Susanna Griso una frase un tanto desafortunada: "a mi, perdonadme... Esta chica que no sé ni cómo se llama... No me interesa verla". La reportera lo escuchó y menuda cara se le quedó...

Debe dar gusto trabajar con @susannagriso



pic.twitter.com/7iBwV9fUw7 — Moe de Triana (@moedetriana) June 29, 2023

Según VerTele, que habría hablado con Atresmedia, la versión de la cadena es otra: "era en referencia a uno de los temas que se iban a tratar más adelante (...). Tenía una conversación paralela con el equipo de control sobre otro de los temas que iban a llegar". ¿Te convence esta explicación?