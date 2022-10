Susanna Griso, muy cabreada con el equipo de Espejo Público

La presentadora ha sufrido multitud de problemas técnicos Algunas entrevistas se han visto afectados por una mañana difícil en Espejo Público

Susanna Griso ha sucumbido al estrés de tener un mal día. Porque ser presentadora de Espejo Público no te exime de vivir mañanas tan complicadas como la sufrida en el día de ayer, martes 11 de octubre, en el plató de Antena 3. Todo comenzó con la aparición de diversos fallos técnicos a lo largo de prácticamente toda la emisión, algo que cabreó a la periodista hasta tal punto de pedir a su equipo que encontrase la solución lo más rápido posible.

"Marina, buenos días. Creo que Marina tiene sonido ¿verdad?, porque ahora mismo no la escucho, Me temo que hemos dejado de oírte. Prueba ahora Marina, no", expresaba con serias dificultades Susanna Griso. Y es que la presentadora se agobió por tratar de comunicarse con una joven ucraniana refugiada en un búnker. Pero justo después, sufrió de nuevo problemas con Oleksandr, un chico también en conexión desde Ucrania con quien se cortó la conversación: "lo siento, se nos corta mucho la comunicación vamos a ver si podemos hablar seguido, pero es complicado".

A lo largo de la mañana, se volvieron a repetir estos errores: "son muy complicadas las conexiones con Ucrania (...)". Por ejemplo, la imagen en una charla se congeló: "yo... Compañeros, en la medida de lo posible, vamos a intentar lavar estas conexiones, porque llevamos toda la mañana con muchísimos problemas", una queja que no pasó desapercibida en redes sociales.