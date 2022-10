Surrealista: Javi se consuela con unos calzoncillos con la cara de Claudia en 'La isla de las tentaciones'

Javi besa los calzoncillos con la cara de Claudia "Me los regaló ella", explica el joven

Telecinco triunfó una noche más con la emisión de La isla de las tentaciones 5, formato que le da muchas alegrías en su peor momento en cuanto a audiencias. Y uno de los grandes momentazos de ayer fue el que nos regaló Javi al besar de forma apasionada (y entre lágrimas) unos calzoncillos con la cara impresa de Claudia, su chica.

Es evidente que Javi es el joven que peor está pasando el separarse de su novia, mientas esta intenta no caer en la tentación en su respectiva villa. Por esto, y por ver imágenes que no le gustan del todo, Javi sacó del cajón los calzoncillos que tenía con la cara de Claudia y se puso a acariciarlos y besarlos antes de ir a dormir: "he traído a la villa unos calzoncillos que me regaló Clau con su cara estampada en ellos. Los acaricio y pienso que la estoy acariciando a ella. Suena un poco loco, pero así pienso que puede estar aquí conmigo".

¿Quién no besa unos calzoncillos con un estampado de su novia antes de irse a dormir?#LaIslaDeLasTentaciones4 pic.twitter.com/xuZ6LCWjGz — Five (@cincoderegalo) 13 de octubre de 2022

Es evidente que la audiencia comentó de inmediato estas imágenes, en parte porque son brutales, y en parte porque nos deja muy claro el amor que siente Javi hacia Claudia. Al fin y al cabo, él es el único que no forma parte de los juegos que se organizan en el programa porque lo que quiere es estar junto a su novia.