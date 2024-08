La surrealista discusión de dos solteros de 'First Dates': "Es turbio, te vas a dedicar a engañar a la gente"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Alejandro y a Gisela. Alejandro tiene el sueño de convertirse en un jugador profesional de póker y Gisela está en tercero de sociología pero se quiere dedicar al marketing. En el primer momento, le ha gustado, aunque a ella, él no le ha encajado mucho. "Me gustan los chicos más urbanos, más malotes", ha indicado ante las cámaras.

Gisela reveló que es vegana, a lo que Alejandro destacó que le costaría mucho seguir este tipo de alimentación. "Te costaría hace 20 años, pero ahora hay todo", le respondió. Ante esto, el jugador de póker afirmó que la comida vegana no tiene el mismo sabor que los productos derivados de animales y, además, dijo que un amigo suyo "tuvo que dejar de ser vegano porque le dio un bajón en el cuerpo".

Tras esto, Alejandro desveló que estaba intentando profesionalizarse con el póker. A Gisela le hizo gracia que su cita estudiase para ser jugador de póker, por lo que le preguntó si existía "una carrera de póker". "He venido aquí a que me vacilen", declaró el barcelonés, ante la mofa de su cita.

Después de conocerse y vacilarse mutuamente, en la decisión final, ambos comensales han asegurado que quieren tener un segundo encuentro juntos porque se lo han pasado muy bien juntos y quieren seguir conociéndose.