'Supervivientes' vive un brusco desencuentro entre Tony Spina y Kiko Jiménez

El programa "Supervivientes All Star" se ha visto envuelto en una nueva polémica tras un enfrentamiento entre Tony Spina y Kiko Jiménez, parejas de las concursantes Marta Peñate y Sofía Suescun, respectivamente. La tensión escaló cuando Spina decidió abandonar el plató, visiblemente molesto por los comentarios de Jiménez. "Con tu permiso y con el permiso de producción, yo quiero abandonar el plató. Para mí esto no es un juego", declaró Spina, argumentando que no se sentía cómodo con la dinámica del enfrentamiento.

Kiko Jiménez no se quedó atrás y respondió con contundencia, acusando a Spina de faltarle al respeto. "No voy a soportar más faltas de respeto. Me ha llamado amargado," afirmó Jiménez, detallando que la confrontación se originó por un comentario sobre la posible eliminación de Sofía Suescun.

La situación se volvió tan tensa que Sandra Barneda, la presentadora del programa, intervino para calmar los ánimos, recordando a ambos que se trata de un programa de entretenimiento.

Tras la partida de Spina, Jiménez ofreció su versión de los hechos, criticando la actitud de su adversario y reafirmando su postura. Este episodio ha amplificado la rivalidad entre Suescun y Peñate, cuya tensión promete seguir acaparando la atención del público. Con ambas nominadas esta semana, el conflicto continúa generando controversias dentro y fuera del reality.