Antes del estreno
Montoya reaparece y lanza un serio aviso a los concursantes de 'Supervivientes All Stars' tras meses alejado de la televisión
El protagonista de la última temporada de 'La isla de las Tentaciones' ha realizado unas declaraciones a Europa Press
Kevin Rodríguez
Tras meses alejado de la televisión después de la final de 'Supervivientes', Montoya ha reaparecido para contar cómo se encuentra tras el parón mediático. El concursante ha hablado con Europa Press y ha aprovechado para lanzar un serio aviso a los concursantes del 'All Stars', que ya calienta su edición con el primer enfrentamiento entre Sonia Monroy y Jessica Bueno.
"La paz mental de uno es hacer lo que a uno le haga feliz. Es un aprendizaje constante, el camino, y saber lo que queremos y no queremos", ha comentado el sevillano a las puertas de su casa, añadiendo que tiene en el horizonte "nuevos proyectos, reuniones y con muchas ganas de volver a disfrutar de la gente".
Por último, el exconcursante se dirige a los famosos que volverán a Honduras en septiembre en la segunda temporada de 'Supervivientes All Stars': "Le deseo a todo el mundo lo mejor, que disfruten mucho. Es una experiencia bonita, se sufre, pero espero que lo pasen un poquito mejor que yo".
