Carmen Borrego obligada a abandonar 'Supervivientes' por prescripción médica

Si bien el fichaje de Carmen Borrego invitaba a pensar en un posible abandono a medio o largo plazo, pocos espectadores se imaginaban la posibilidad de que la hermana de Terelu Campos e hija de María Teresa Campos tuviera que marcharse al poco de empezar la edición y por obligación. La organización de 'Supervivientes 2024' ha tomado la decisión de que la colaboradora se marche del programa por prescripción médica.

Tras varios días apartada del resto del grupo, el programa ha comunicado a Carmen Borrego que debe abandonar Honduras y volver a España: "para mi ha sido complicado llegar hasta aquí. Creo que he conseguido muchas cosas que quizá no hubiera sido capaz, siquiera que las hubiese podido conseguir. Me gustaría tener un poco de fuerza para continuar un poco más", expresó Borrego a expensas de la decisión médica.

Sin embargo, poco después Jorge Javier Vázquez comunicaba a Carmen Borrego que tras los exámenes médicos a los que se sometió fuera del concurso, tenía que poner rumbo a España:

"Carmen Borrego, tras pasar un periodo bajo observación y tratamiento psicológico y médico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso (...) Al ser un cuatro de ansiedad reactivo, se aconseja que cese su participación en el programa", explicó a la audiencia y a la propia Carmen Borrego el presentador de 'Supervivientes 2024'.