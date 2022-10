Esta es la supercobra que se ha llevado este soltero en First Dates

Zulai y Jorge han tenido una cita cordial, pero él se ha llevado una tremenda cobra de ella Al final ambos han decidido seguir conociéndose, pero ello no ha evitado las risas del momento

Zulai ha asegurado que era una chica pansexual, es decir, es una persona que se enamora por las energías y no por el físico. A su encuentro ha ido Jorge, un chico que no congeniaba con su prototipo de pareja. El mismo no era de mente abierta y tenía unos gustos románticos bien diferentes. Zulai se presentó como “frívola en el amor, no soy nada romántica”. Sin embargo su cita era todo lo contrario. Es más, Jorge era tan romántico que ha asegurado que “me llaman Romeo, Romeo Santos”.

Ella ha confesado que le gustaría estudiar psicología y especializarse en sexología. “Me gusta analizar el comportamiento humano y soy sexualmente muy abierta. Me gustan las personas sin importar el tipo de sexo ni la manera en la que se definan” ha querido recalcar. Después de esto, la cita ha ido mejor imposible a pesar de que Jorge no era a priori su tipo.

En el reservado en una de las tarjetas debían darse “un beso de película”. Mientras estaban bailando bachata Jorge se ha visto dispuesto a ese beso, pero ¡Sorpresa! Ella le ha hecho una supercobra y se ha zafado de darle el beso. Entre risas y luego en la decisión final, ambos han tenido claro que querían una segunda cita.