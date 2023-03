Suiza publica 'Watergun', la canción que representará Remo Forrer en Eurovision 2023

El joven de 21 años representará al país alpino en la Primera Semifinal del concurso El festival se celebrará del 9 al 13 de mayo en Liverpool

Suiza ha hecho pública "Watergun", la canción que Remo Forrer interpretará en Eurovisión 2023. El joven suizo participará en la Primera Semifinal de Liverpool, que se celebrará el 9 de mayo en el M&S Bank Arena.

El joven alpino será el abanderado de Suiza en la 67 edición del Festival de Eurovisión. El artista cogerá el testigo de Marius Bear, que consiguió clasificarse para la Gran Final interpretando "Boys Do Cry", quedando en el puesto 17 tras recibir 78 puntos.

