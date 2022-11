El sufrimiento de Edu Aguirre con el partido de Cristiano Ronaldo

El Chiringuito emite su reacción con el histórico gol... ¡y con los fallos! Edu Aguirre estaba sufriendo muchísimo mientras veía el partido de la selección de Portugal

Portugal ganó 3 a 2 a la selección de Ghana en un partido frenético que casi empata la segunda en el último momento. Si bien el golazo de Cristiano Ronaldo desde línea de penalti fue una sorpresa muy agradable, no se puede negar que el equipo portugués presentó algunos fallos garrafales sobre el terreno de juego, y no hay nadie mejor que Edu Aguirre para comprobar lo mucho que sufrieron algunos aficionados desde sus casas.

El colaborador de El Chiringuito retransmitió el partido a través del Twitch oficial del programa, y esta fue su reacción al gol de Cristiano Ronaldo: "viene Cristiano, el mundo entero te está mirando. Ahí viene Cristiano, le va a pegar con la pierna derecha, viene Cristiano para marcar, Cristiano, Cristiano, Cristianooooooo. ¡Goooooooool de Cristianooooooo! Marca Portugal, marca Cristiano Ronaldo y lo celebra con todos los compañeros".

😱@EduAguirre7 SUFRE como nunca con la PORTUGAL de Cristiano.



🇵🇹 Atentos a su reacción con el histórico gol... ¡y con los fallos! pic.twitter.com/oIKwJLpCr4 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 25 de noviembre de 2022

Ahora bien, Edu Aguirre también reaccionó a los fallos garrafales de la selección portuguesa, y también a los errores del propio Cristiano Ronaldo. Su actitud frente a algunos de estos problemas en el terreno de juego también se incluye en el vídeo recopilatorio de El Chiringuito, y lo cierto es que algunas imágenes son divertidísimas.