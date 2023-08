Un conocido rostro de La Isla de las Tentaciones sufre un accidente de tráfico que le obliga a pasar por quirófano

La ex concursante de La isla de las tentaciones relata en Instagram su odisea

Ha sido un fin de semana muy difícil para Melodie Peñalver, ex concursante de La isla de las tentaciones 2. Ella mismo ha sido la encargada de relatar lo ocurrido: sufrió un grave accidente de tráfico que le produjo una rotura del brazo instantánea por la que ha tenido que pasar por quirófano. Menos mal que todo se ha quedado en un pequeño susto y que ella mismo puede contarlo a sus miles de seguidores de Instagram.

"Lo primero de todo, estoy bien, pero he tenido esta tarde un accidente de tráfico y me he roto el brazo por varios lugares. Me tienen que operar de urgencia y no sé ahora mismo mucho más. Deseadme suerte porque estoy un poco asustada", adelantó Melodie Peñalver en cuanto tuvo oportunidad de coger el teléfono móvil.

En la fotografía, Melodie Peñalver aparecía con el cabestrillo, un pijama de hospital y varios cables atados a su tórax. Era cuestión de minutos que entrara al quirófano para que el equipo médico le realizase la intervención.

Y desde entonces Melodie no ha vuelto a hablar, por lo que intuimos que todo ha ido bien, pero que la joven no es capaz de escribir tras este pequeño susto. Casualmente, horas antes del accidente, Melodie Peñalver había publicado en Instagram una queja acerca de lo caliente que estaba el coche por haberlo dejado al sol.