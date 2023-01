Stefano, el soltero de First Dates que afirma haber tenido catorce amantes

Stefano ha tenido una cita con Eduardo, un recepcionista de un tablao flamenco Stefano, italiano de origen, ha llevado la voz cantante durante la cita

Stefano era un italiano soltero que ha llegado a First Dates con ganas de encontrar el amor, o al menos eso ha dicho él, ya que parecía sacarse un ligue más como los que saca en la discoteca. Según contaba el soltero, estaba cansado de ir a discotecas y que le entraran chicas, momento en el que ha comentado que quería ponerse un cartel diciendo “Hola, no me gustan las chicas”. En el restaurante del amor ha tenido una cita con Eduardo.

Allí el italiano ha tenido la voz cantante y ha dejado varios momentos para la posterioridad de First Dates. Stefano ha contado que las relaciones no le duran más de 48 horas. Su cita, Eduardo, era un recepcionista de un tablao flamenco. Stefano le ha leído las manos y le ha indicado que eran “buenas manos, de buena persona que esconde cosas”.

Al final de la cita, ha llegado el momento culmen, ambos se estaban a gusto consigo mismo. Stefano ha hablado de las relaciones íntimas diciendo que “he llegado a tener 14 follamigos. Tienes que tenerlo claro, un guion bien montado, porque no puedes mentir”.