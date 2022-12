Sorpresa de esta soltera de First Dates cuando su cita le reconoce que tiene seis hijos

Juanjo y María del Mar han tenido una cita cordial, pero ella no ha sentido nada especial por él Juanjo ha confesado que tenía seis hijos, sus propia afición según él

Juanjo ha estado enamorado muchas veces, o eso ha contado al menos en First Dates. El soltero ha ido al programa en busca del amor, algo que en su vida no había ido bien. Por su parte, María del Mar ha tenido solo dos relaciones, las dos han sido duraderas y tiene claro que no iba a irse con cualquiera. A First Dates ha ido buscando a una persona seria con la que tener una relación formal.

Pese a que los dos han tenido una animada conversación, María del Mar no ha sentido ningún feeling con su soltero. Primero ha comentado que era muy mayor para ella, ya que ella tenía 60 y el 68. Así mismo, lo que ha contado Juanjo de su vida no ha hecho más que confirmar que no era un tipo para ella. El soltero ha confesado que tenía nada menos que seis hijos. Además, cuando ha contado que había estado con tantas mujeres ha hecho torcer el gesto a su soltera: “Juanjo es un poco mujeriego” decía.

Al final a María del Mar no le ha convencido nada lo que ha visto, y aunque él quería repetir ella le ha dado calabazas con la excusa de que no había sentido feeling. Otra vez será.