Sorprendido en First Dates cuando le enseñan un tanga de su cita: “qué cacho pito”

La cita entre Adriano y Leo ha sido divertida pero al final uno ha recogido calabazas Adriano era un soltero muy, muy natural que se lo ha pasado genial en el programa

Adriano ha ido a First Dates a encontrar a alguien especial con el que pasárselo bien. No es su primera vez en el programa, ya que en su última cita quedó con un soltero obsesionado por los hombres pertenecientes a la tercera edad. Esto le echó para atrás, aparte de que no daba el perfil para su cita, la cual tenía el deseo de “tener sexo con dos abuelos”. Antes de que llegara su nueva cita ha querido dejarle algo a Carlos Sobera, un tanga para ver que decía.

A la cita ha ido Leo, un hombre que también repite en First Dates y que busca a un hombre que le robe el corazón y quizá algo más. Cuando ha estado hablando con el presentador, este le ha dado el tanga que Adriano le ha dado. Las risas han estallado de momento. Leo sin cortarse ha comentado “Mi madre, que cacho pito” ha exclamado para acto seguido decir “Le voy a decir que sí, mira cómo la tiene de grande, le digo que sí, aunque sea feo”.

Una vez los dos sentados en la mesa han tenido una cita muy divertida, pero no han tenido sintonía alguna. Adriano no ha visto lo que quería ver en esta segunda cita y le ha dado calabazas a Leo, quien se ha quedado chafado, aunque sabe que volverá a televisión.