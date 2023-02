La sorprendente razón por la que Rafa Mora dejó de estudiar Periodismo

El colaborador de Sálvame aseguró haber sacado buenas notas "Me di cuenta que, al final, los mejores colaboradores no tienen estudios"

En su momento, fue una auténtica revolución que Rafa Mora confirmarse estar cursando el Grado de Periodismo en la universidad para formarse como periodista y dejar de ser un simple colaborador de Sálvame. Sin embargo, a sus 39 años ha decidido abandonar la carrera, y no por malas notas: de siete asignaturas matriculadas, aprobó todas e incluso dos de ellas con sobresaliente.

"Me costó un poco bastante, no es solo aprobar, también la cantidad de trabajos que hay que hacer durante el curso (...). Los hacía sin despeinarme, aprobé y estudiaba dos horas el día de antes", aseguró Rafa Mora en Sálvame, dejando sorprendidos a todos sus compañeros.

Eso sí, cuando explicó la razón por la que abandonó Periodismo, algunos entraron en cólera: "me di cuenta que, al final, los mejores colaboradores no tienen estudios y me dije... ¿Qué hago con 39 años aquí y agobiado?".

Miguel Frigenti, por ejemplo, criticó su falta de personalidad, mientras que el colaborador se defendía de estos ataques: "personalidad la mía que hago lo que me sale de los cojines digan lo que digan". Además, retó a todos que un día la audiencia pudiera escucharle hablar en inglés, porque su nivel ha mejorado muchísimo.