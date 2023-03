La sorprendente confesión de Nina sobre Operación Triunfo

"Seguramente, me ha marcado para mal", confiesa Nina en La red room, el programa de Malbert para Podimo La portavoz del jurado del Benidorm Fest 2023 sorprende con estas palabras

Los más jóvenes conocerán a Nina como la portavoz del jurado del Benidorm Fest 2023. Sin embargo, la carrera de esta artista viene de lejos: representante de España en Eurovisión con Nacida para amar y directora de la academia de Operación Triunfo en su primera etapa, rara vez la hemos escuchado hablar mal sobre el reality musical. Sin embargo, en su entrevista con Malbert para La red room (en Podimo) es la excepción que confirma la regla.

Su charla con el polémico youtuber tocó todos los palos: "el otro día hablando con Noemí Galera me dijo: 'aún seguimos utilizando la plantilla que tú nos hiciste'", por lo que las últimas ediciones de Operación Triunfo también tuvieron en cuenta a Nina de una forma u otra. También ha explicado que viéndose años después, cuando era directora de la academia era "muy broncas y tenía mucha responsabilidad. Había un momento que tenía que ponerles firmes, ahora todos me quieren un huevo. En aquel momento no sé si lo harían".

Ahora bien, esta actitud correctiva no le ha sentado del todo bien en su carrera: "a mi, Operación Triunfo me ha marcado para mal, seguramente. Eso sí, me han llamado de sitios por tener fama de bronca".