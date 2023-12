La sorprendente confesión de una comensal de 'First Dates': "Me han pedido matrimonio ocho veces"

El programa ha juntado a Pilar y Arkaitz El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Pilar (49 años) y Arkaitz (49). Al conocerse, la soltera ha asegurado que no le ha atraído, pero que no está mal: "Es un vikingo salido del barco. Ni es Daryl ni es Carlos Sobera, pero está bien, se cuida".

El comensal ha declarado que su cita "parece mucho más joven" de la edad que tiene: "Cuando me ha dicho que tenía mi edad me ha extrañado mucho. Es una tía que se cuida y es el conjunto, la energía y la luz que desprende. Me encanta la verdad".

La soltera ha explicado que nunca se ha casado, pero que le han pedido matrimonio ocho veces: "Y alguno más de una vez, que lo cuento solo como una". Aun así, ha comentado que no ha tenido muchos amoríos, que es madre de dos hijos y ha declarado que su primer niño lo tuvo con el que era su pareja, y el segundo decidió ser madre soltera.

En la decisión final, ambos han estado de acuerdo en tener una segunda cita porque han estado muy a gusto juntos y creen que pueden congeniar en un futuro.