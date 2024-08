Así fue la sorprendente cita de Leticia Sabater en 'First Dates': "Podría ser incluso su abuela"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

En esta ocasión, Leticia Sabater se presentó al programa en 2016 para encontrar el amor. En su vídeo de presentación declaraba que le "encantaría salir casada de esta cita". Además, la artista confesó que le había ido muy mal en el amor: "Me casé. Un desastre. No duró ni seis meses el matrimonio. Luego otro novio me desapareció y desde 2008 no me he vuelto a enamorar".

Su cita fue Juan Miguel, un joven valenciano de 31 años que aseguró ser una persona religiosa. En cuanto a su prototipo de chica, desveló que su "mujer ideal es el estilo de Leticia Sabater porque ella es como es y ya está. Sin hacer daño a nadie vive su vida y ya está".

Juan Miguel en First Dates / Cuatro

Cuando Carlos Sobera le preguntó a la catalana que qué buscaba en un chico, comentó que tiene que ser "limpio" y que no fuese ninfómano. Tras estas declaraciones, la cantante confesó que le gusta el sexo "lo normal: cuatro o cinco veces a la semana".

Al conocer a su cita, Juan Miguel se puso muy nervioso y se sorprendió al ver que la catalana era su cita. La diferencia de edad llamó la atención de Leticia: "Podría ser la madre o incluso la abuela de este chico".

Aun así, durante la cena no se cortó e hizo comentarios como: "Imagínate si venía nerviosa que se me ha olvidado ponerme ropa interior, no me he puesto ni braguitas ni nada" o "Esperaba ver a alguien un poco más lanzado". En un momento dado, la artista le preguntó sobre su miembro viril, asegurando que en algunas ocasiones ha dejado a hombres por el tamaño, a lo que él le contestó: "Yo lo veo bien, normal".

Leticia le dio un beso a su cita, que le pilló desprevenido. Antes de volver a darle otro beso, se sentó encima de él y le preguntó: "¿Tú en las primeras citas qué haces? ¿Juegas a las canicas o qué?".

Que @SABATERLETICIA tiene mucha marcha es algo que toda España sabe. ¿Una 1ª cita sin beso? ¿¡Estamos todos locos!? #FirstDates199 pic.twitter.com/AHWaIf6x2x — First Dates (@firstdates_tv) December 3, 2016

En la decisión final, Juan comentó que tendría una segunda cita con ella porque se había sentido bien, pero Leticia explicó que no tendría un segundo encuentro porque es "un poco demasiado más mayor que él".