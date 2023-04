El sorprendente cambio físico de Gema Aldón tras Supervivientes 2023

La hija de Ana María Aldón ha sufrido una transformación a pesar de su breve paso por Honduras "¡Parezco un conguito!", asegura la joven

Puede que Gema Aldón haya tenido que abandonar Supervivientes 2023 por una lesión, pero la joven está decidida a recuperarse en su regreso a España. Ahora bien, como todos los concursantes, el cambio físico que ha sufrido ha sido sorprendente. A pesar del poco tiempo que la hija de Ana María Aldón ha permanecido en Honduras, se dejan ver las consecuencias del hambre y del cansancio.

Sergio Garrido, que estuvo únicamente cuatro semanas en Supervivientes 2023, perdió más de 13 kilos por el choque que causó en él la falta de alimentación. Gema, cuando se vio en el antes y en el después, dijo: "¡madre mía! ¡Pero y esta cara! Si parezco un conguito... Qué pelo, qué tipo". Eso sí, en esta ocasión, no sabemos cuántos kilos ha perdido porque no ha transcendido la noticia, pero el adelgazamiento es más que notorio.

"Me voy con mucha pena. Me voy sabiendo que lo he dado todo, que nunca me rendí", expuso Gema Aldón en su mensaje de despedida de Supervivientes 2023. Cinco semanas de concurso que han dado para mucho y que han terminado en el cambio físico del que hemos estado hablando en este post.

Gema Aldón ha terminado siendo una concursante sorpresa de Supervivientes 2023, con la que no ha podido ni el hambre, ni el cansancio. Seguro que el programa la tantea para participar en la edición de 2024 si ella acepta.