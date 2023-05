El sorprendente cambio físico de las 3 sirenas de la serie H20: Así son en la actualidad

Las protagonistas de la serie no parecen las mismas ¿Quieres descubrir cómo ha sido el cambio físico de las actrices de H20?

H20: Sirenas del mar conquistó a toda una generación en la década de los 2000 al convertirse en una de las series juveniles más vistas de la época. No es que fuese una ficción de calidad, pero sí que aunaba todo lo que el público había pedido: sirenas, romances y mucha amistad en la costa australiana. ¿Sabes que sus protagonistas han sufrido un cambio radical y no parecen en absoluto ellas?

El cambio físico de las protagonistas de H20

Claire Holt (Emma Gilbert)

Probablemente Claire Holt sea una de las intérpretes más exitosas del reparto de H20, sino la que más. Ha formado parte del reparto de series como Pequeñas mentirosas y The Vampire Diaries y ya tiene dos hijos con Andrew Joblon. Un ejemplo de que H20 también ayudó a sus protagonistas a triunfar fuera de Australia.

Phoebe Tonkin (Cleo Sertori)

A sus 33 años, Phoebe Tonkin sigue siendo tan preciosa como aquel día en el que la vimos por primera vez. La hemos visto en series como The Vampire Diaries y es pareja de Alex Greenwald desde 2020. No es que haya tenido una carrera llena de éxitos, pero vive bien de su profesión.

Cariba Heine (Rikki Chadwick)

En el caso de Cariba Heine, la intérprete ha protagonizado y ha aparecido en varias series australianas, entre ellas Blue Water High, Home and Away y A Model Daughter: The Killing of Caroline Byrne. A pesar de no tener carrera internacional, puede decir que sigue teniendo éxito en su país.

Tuit de apreciación de lo guapísima que es Cariba Heine. pic.twitter.com/FUVQpP7DSD — Alejandro ۞ (@aalguacil98) 10 de julio de 2020

H20 se emitió a principios de los 2000, convirtiéndose en todo un éxito. Y somos muchos los que hoy en día pedimos un remake o un reboot con nuevas caras.