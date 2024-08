Sonsoles Ónega ficha al rostro del corazón del momento y desvela si tendrá publicidad en su regreso a Antena 3

Sonsoles Ónega también regresa este lunes de sus vacaciones estivales con importantes novedades. Después del final de 'Pecado original', la periodsta inicia este lunes una nueva temporada de 'Y ahora Sonsoles', que tendrá una hora más de duración y el fichaje estrella de uno de los rostros de la prensa rosa del momento: María José Suárez.

Después de su sonada rutpura con Álvaro Muñoz Escassi y recien llegada de Miami, tal y como ha anunciado la propia Sonsoles Ónega, la exMiss España será entrevista este lunes por la presentadora de Antena 3 antes de incorporarse como colaboradora habitual del espacio vespertino.

Además de este fichaje, Sonsoles Ónega también ha respondido a si 'Y ahora Sonsoles' tendrá bloques de publicidad a partir de este lunes en un directo que ha hecho en Instagram. "Pues lo que digan mis jefes. Yo publicidad quiero, porque una tiene necesidades fisiológicas. ¿Entendéis? Yo necesito hacer pipi. Claro, ahora con tres horas, ¿qué hago?", bromeó la presentadora de Antena 3.

"Yo haré lo que me digan. Se lo he dicho a mis hijos. "Sois unos mandados". Yo soy una mandada. Si nos ponen publi, pues la haremos. Si no, me haré pis encima. ¿Os parece?", sentenció la periodista.

Cabe recordar que, aunque su formato tenga 30 minutos de duración, este será el primer duelo de la temporada entre Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega. Por su parte, en Telecinco, 'TardeAR' arranca curso televisivo con el reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y la comunicadora después de más de un año desde el final de 'Sálvame'.

El lugar en el que se producirá este momento aumenta aún la expectación por este momento, ya que se realizará en estudio 1 de Mediaset, el actual plató de 'TardeAR' en el que también se realizó 'Sálvame' durante más de 14 años.